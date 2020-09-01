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Dünyada corona virüsten iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 18:15 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 18:52

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 milyonu aştı.


Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer"  internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 18 milyon 14 bin 634 kişi hastalığı  yenmeyi başardı.
 
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 458  bin 559), Brezilya (3 milyon 97 bin 734), Hindistan (2 milyon 872 bin 714), Rusya  (815 bin 705) ve Güney Afrika (540 bin 923) oldu.
 
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya  yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 719 bini  geçerken salgında 856 bin 269 kişi de hayatını kaybetti.
 

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