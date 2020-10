Dünyada corona tablosu güncel son durum: Dünyada koronadan ölen sayısı kaç oldu? 10 Ekim Cumartesi dünyada koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı…

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 894 bin 478 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 218 bin 648e ulaştığı bildirildi. Hindistan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 72 bin 852ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 450ye yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 979 bin 423e çıktı. İşte tüm ülkelerin güncel corona tablosu…

DÜNYADA KORONA TABLOSU SON DURUM

GÜNEY AMERİKADA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3üncü ülke olan Brezilyada son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 57 bin 190 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 692ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5inci sırada bulunan Kolombiyada toplam vaka sayısı 894 bin 300e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 495 olarak rapor edildi. Peruda toplam vaka sayısı 843 bin 355 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 158 olduğu rapor edildi. Güney Amerikada koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantinde toplam vaka sayısı 871 bin 468e ulaşırken can kaybı ise 23 bin 225 olarak açıklandı.

AVRUPADA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanyada hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 890 bin 367, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 929 olarak raporlandı. Fransada vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 691 bin 977ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 583e yükseldiği aktarıldı.

İRANDA VAKA SAYISI 492 BİN 378

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2nci ülke olan İranda can kaybı 28 bin 98e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 492 bin 378e çıktı. Bangladeşte toplam koronavirüs vaka sayısı 375 bin 870 olarak raporlanırken, can kaybı ise 5 bin 477 olarak raporlandı.

IRAKTA VAKA SAYISI 397 BİN 780

Irakta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 397 bin 780 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 735 kişi olarak raporlandı.

SUUDİ ARABİSTANDA VAKA SAYISI 338 BİN 539

Öte yandan, Suudi Arabistanda koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 996 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 338 bin 539 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 324 bin 282 kişinin iyileştiği açıklandı.

PAKİSTANDA VAKA SAYISI 318 BİN 266YA ULAŞTI

Pakistanda koronavirüs vaka sayısı 318 bin 266 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 558 olarak raporlandı. Pakistanın ardından Asya kıtasında Filipinler, 334 bin 770 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 152ye çıktı.

UKRAYNADA SON 24 SAATTE 5 BİN 728 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Ukraynada son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 256 bin 266ya ulaştı.

DÜNYADA COVİD 19 TABLOSU