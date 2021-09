Dünyada böylesi görülmedi! 10 yıllık jinekoloğu biyolojik babası çıktı...

Morgan Hellquist, her yetişkin kadının yapması gerektiği gibi jinekolog muayenelerini hiç aksatmıyordu. Üstelik doktorundan da oldukça memnundu. Yıllardır Dr. Morris Wortman'la görüşüyor ve Wortman'ın uzmanlığına çok güveniyordu.Hellquist'in Wortman'a duyduğu güven, korkunç bir gerçeği fark etmesiyle yerle bir oldu: Wortman muhtemelen Hellquist'in biyolojik babasıydı!

Eylül 1985'te doğmuş olan Hellquist, Yapay Döllenme yoluyla dünyaya gelmiş ve biyolojik babasını hiç tanımamıştı. Ancak bildiği bir şey vardı. Doktoru Wortman aynı zamanda annesinin de doktoruydu ve 36 yıl önceki yapay döllenme işlemini de bizzat kendisi gerçekleştirmişti.

Wortman, o dönemde Hellquist'in anne babasına sperm donörünün tıp fakültesinde okumakta olan bir öğrenci olduğunu söylemişti. Bunun dev bir yalan olduğu, dizisi çekilse izlenme rekorları kıracak olaylarla ortaya çıktı. Hellquist'i dehşete düşüren gerçekler geçtiğimiz günlerde mahkemeye de taşındı.

GELİP GÖRSÜN DİYE EŞİNİ DE ÇAĞIRMIŞ

Washington Post gazetesinin iddianameden aktardığına göre, Hellquist'in dünyasının yıkılmasına yol açan ilk olay geçtiğimiz nisan ayında bir muayene sırasında gerçekleşti.

Kadın olağan bir kontrol için Wortman'ın muayenehanesinin yolunu tuttu ve her zaman olduğu üzere doktorun muayene masasına uzandı. Dr. Wortman da her zaman yaptığı üzere ultrason cihazıyla Hellquist'i muayene etmeye başladı. Ancak o sırada söylediği bir şey kadının dikkatini çekti. Dr. Wortman, "Maskeni çıkarsana, maskesiz daha güzel görünüyorsun" diye konuşmuştu.

İddianameye göre, Dr. Wortman, ardından daha da tuhaf bir şey daha yaparak eşini de muayene odasına çağırdı ve Hellquist ile kendisi arasında fiziksel benzerlikler olup olmadığına bakmasını istedi. Sonra da Hellquist'e "Sen gerçekten iyi bir çocuksun, çok iyi bir çocuksun" dedi.

KİM BİLİR KAÇ ÇOCUĞUN BABASI

Bütün bunlar peş peşe gelince Hellquist bir anda gerçeği anladı: Çocukluğundan beri tanıdığı, neredeyse 10 yıldır hastası olduğu adam biyolojik babası olabilirdi.

Üstelik Dr. Wortman'la ilgili korkunç gerçekler bununla sınırlı da değildi. ABD 'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde faaliyet gösteren Dr. Wortman'ın spermiyle benzer şekilde dünyaya gelmiş, en az 6 çocuk daha bulunuyordu. Yani Hellquist'in kim olduğunu bile bilmediği sayısız kardeşi olabilirdi.

BİLE BİLE NASIL KIZININ JİNEKOLOĞU OLABİLDİ?

Bir ay sonra yapılan DNA testiyle, Hellquist'in Wortman'ın biyolojik kızı olduğu doğrulandı. Doktorun biyolojik kızı olduğunu bile bile kendisinin jinekoloğu olmaya devam etmesi Hellquist'i daha da dehşete düşürdü.

Hellquist, bugün Wortman'a karşı açtığı davada, doktoru malpraktis, bilgilendirilmiş onam eksikliği, kötü muamele, sahtekarlık, ihmal ve duygusal strese yol açmakla suçluyor.

İddianamede, 1985 yılında Wortman'ın Hellquist'in annesi Jo Ann Levey'i kendi spermiyle hamile bıraktığı ama kadına spermin Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir öğrenciden geldiğini söylediği belirtiliyor. Wortman'ın karşındaki kişinin kızı olduğunu bile bile Hellquist'i 26 yaşından itibaren tedavi etmeye başladığı da iddianamede yer alıyor.

HER ŞEY BİR TRAFİK KAZASIYLA BAŞLADI

İddianameye göre, her şey 80'lerin başında Hellquist'in babası Gary Levey'nin henüz 20 yaşındayken geçirdiği bir Trafik kazasıyla başladı. Sarhoş bir şoförün motosikletine çarpması sonucu belden aşağısı felç olan Levey ve eşi Jo Ann, çocuk sahibi olmak için yapay döllenme seçeneğini denemeye karar verdi ve bunun için 1983 yılında Dr. Wortman'ın kapısını çaldı.

Levey çiftinin doktordan iki talebi vardı: Birincisi sperm donörünün geçmişinde herhangi bir hastalık olmaması, ikincisi de bebeğin Levey ailesi gibi Kuzey Avrupa kökenli olması. Dr. Wortman bu talepleri karşılayan bir tıp öğrencisinin sperm bağışı yapacağını belirterek Jo Ann Devey'i tedavi etmeye başladı.

Bir yıl boyunca Joe Ann'e ayda iki üç kez uygulanan sperm enjeksiyonları her seferinde başarısız oldu. Ancak 1985'in ilk günlerinde Levey nihayet hamile kaldı. Aynı yılın eylül ayında da Morgan dünyaya geldi. (Wortman'ın o zamanki eşinden olan kızı da aynı günlerde doğmuştu.)

"MUCİZEYİ GETİREN YETENEKLİ DOKTOR"

Morgan 8 yaşına geldiğinde, Devey çifti kızlarına Gary'nin biyolojik babası olmadığını söyledi ve yapay döllenme yoluyla dünyaya geldiğini anlattı. Kızlarına Dr. Wortman'dan da bahseden çift, adamı "doğum mucizesini yaşamalarını sağlayan yetenekli bir doktor" olarak nitelendirip övgüye boğdu. Morgan'ın, büyüyüp evlendiği ve çocuk sahibi olduğu yıllarda da Dr. Wortman aile nezdinde hep sevgiyle anılan bir isim oldu.

Hellquist 26 yaşına geldiğinde düzensiz regl kanamaları yaşamaya başlayınca kendisi de Dr. Wortman'ın kapısını çaldı. 2012'den 2021'e kadar Hellquist'in doktoru olan Wortman kadını defalarca muayene etti ve üzerinde çeşitli operasyonlar uyguladı. Hellquist bu operasyonlar sırasında bilinçli sedasyon halindeydi yani uyuşmuştu ama bilinci açıktı.

3 YIL İÇİNDE 6 KARDEŞİNİ BULDU

Diğer yandan Hellquist 2016 yılında her şeyden haber siz biyolojik babasını aramaya başladı. Yaptırdığı bir genetik test sonucu yarı Aşkenaz Yahudisi olduğunu öğrenmişti ama donör olduğu söylenen tıp öğrencisinden iz yoktu.

Ama 2017 yılında başka bir gerçeği keşfetti: İki adet baba bir anne ayrı erkek kardeşi vardı. Kardeşlerinin ikisi de kendisi gibi 80'lerin ortasında doğmuştu ve yarı Yahudiydi. Bir yıl sonra Hellquist iki kardeşi daha olduğunu öğrendi. Onlar da sperm donörü yoluyla dünyaya gelmiş, 80'lerin ortasında doğmuş yarı Yahudilerdi. Sonraki yıllarda Hellquist aynı özellikleri taşıyan iki kardeşini daha buldu.

Peş peşe ortaya çıkan bu kardeşler Hellquist'in korkuya kapılmasına neden oldu. Kadın sürekli, "Ya biyolojik babam bir seri sperm donörüyse ve ileride de böyle kardeşler karşıma çıkmaya devam ederse ne olacak?" diye düşünüyordu. Diğer yandan da her yeni kardeşini bulduğunda Dr. Wortman'a Haber veriyordu.

BAŞKA ÇOCUKLARI DA VARMIŞ

Ta ki 12 Nisan'a kadar... O tarihte Wortman'ın özel muayenehanesine randevuya giden Hellquist, aradığı seri sperm donörünü bulduğu izlenimine kapıldı. Ama yine de Wortman'ın kendi kızını neredeyse 10 yıl boyunca jinekoloji hastası olarak bile bile tedavi edeceğine inanası gelmiyordu.

1 ay sonra yapılan DNA testi Hellquist'in şüphelerini doğruladı. Önceki yıllarda bulduğu kardeşlerinden biri, Wortman'ın ilk eşinden olan kızıyla temas halindeydi. Evliliklerinden toplam üç çocuğu bulunan Wortman'ın kızıyla Hellquist'in DNA'larının karşılaştırılması sonucu yüzde 99,99 ihtimalle kardeş oldukları anlaşıldı. Bir başka deyişle test, Wortman'ın Hellquist'in babası olduğunu gösteriyordu.

Hellquist iddianamede, "Bu gerçeği bilsem asla kendisinden jinekolojik tedavi almaya rıza göstermezdim" derken Wortman'ın annesinin ve erkek kardeşinin geçmişte zihinsel hastalıklar nedeniyle tedavi görmüş olduğunu da vurguladı. İddianamede Aşkenazilerin kanser gibi sağlık problemlerine genetik olarak daha yatkın olmasının da sorunun bir başka boyutu olduğu belirtildi.

Wortman ise gazetecilerin yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

İLK VAKA DEĞİL

Hastalarını kendi spermleriyle hamile bırakan doktorlarla ilgili skandallar ABD'de geçtiğimiz yıllarda da yaşandı. Tanınmış jinekolog Quincy Fortier'nin olayı bunlardan biri. Geçtiğimiz yıllarda onlarca kişi Fortier'yi, Las Vegas 'ta bir hastanede görev yaptığı dönemde annelerini kendisinin ya da başka kişilerin spermleriyle gizlice hamile bırakmakla suçlayarak dava etti. Grup davası, geçtiğimiz temmuz ayında 10,7 milyon dolarlık geçici bir anlaşmayla sonuçlandı.

Washington Post'un "A woman saw a gynecologist for nine years. Then she discovered he was her biological father, lawsuit claims." ve New York Post'un "Prominent Upstate New York fertility doc was ‘serial sperm donor’: lawsuit" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.