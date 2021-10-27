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Dünyada bir ilk! Yeni dönem başladı: Pasaportta cinsiyeti X...

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 17:53

ABD’nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak  tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak  nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini  açıkladı.
 
Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı  olarak seçileceği de belirtildi.
 
X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.
 
Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X  yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.
 

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