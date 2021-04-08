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Dünyada bir ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

08 Nisan 2021 Perşembe - 21:01 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 21:01

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'lerin yuvası olacak TCG Anadolu'yu Savunma Sanayii ve Deniz Kuvvetlerinden teknik heyetlerle ziyaret etti.


Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG Anadolu'da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek.
 
Bu modifikasyonların sonucunda TCG Anadolu, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek.
 
Bayraktar TB3'ün, ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor.
 
SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYADA İLK OLACAK
 
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak BayraktarTB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. Savunma Sanayii  ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık. #MaviVatan'da daha güçlü olacağız!" ifadlerini kullandı.
 
DEMİR: YENİ SİHA'LAR TCG ANADOLU'YA KONUŞLANACAK
 
Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, "TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisine dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.

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BAYKAR Savunma Selçuk Bayraktar TB3
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