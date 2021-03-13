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Dünyada bir ilk! Dijital sanat eseri 69 milyon dolara satıldı

AA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 0:56 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 0:56

ABD'nin, New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı bir dijital sanat eseri 69 milyon dolara alıcı buldu. Eserin ödemesi için ilk defa takas edilemez özellikli bir kripto para cinsi kabul edildi.


Christie's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, tamamen dijital  ortamda oluşturulan bir sanal tablonun 69 milyon dolara satıldığını ve açık  artırmayı kazanan alıcının ödemeyi, "Takas edilemez Jeton" olarak tanımlanan NFT  isimli kripto para ile yaptığı belirtildi.
 
Açıklamada, ilk defa bir dijital sanat eserinin kripto para ile  satıldığı kaydedildi.
 
NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler  oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye  dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş  oluyor, hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme  şeklinde hesabına geçiyor.
 
Sanatçı Mike Winkelmann'a ait "Everydays: The First 5000 Days" isimli  çalışmanın, son 13,5 yıldır her gün bir parçası yayınlanan 5 bin ayrı çizimden  oluşan bir dijital kolaj olduğu bilgisi paylaşıldı. Winkelmann'ın eseri arasında,  çoğunluğu illüstrasyon yazılımıyla oluşturulan eskizler, ünlü isimlerin  portreleri ve tanınmış birçok çizgi film karakterlerinin dijital çizimleri yer  alıyor.
 
Dijital sanat eserinin hiçbir fiziksel varlığı olmadığı ve "sanatçının  taklit edilemez imzasıyla şifrelenmiş ve blok zincirinde benzersiz bir şekilde  tanımlanmış benzersiz bir NFT eşliğinde" sanatçı tarafından doğrudan alıcıya  teslim edileceği açıklandı.
 
 
  
 

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