Dünyada bir ilk: Danimarka'da inşa edilecek

Dünya genelinde sürdürülebilir enerjiden yararlanmak adına bir çok proje geliştirilirken, Danimarka 'dan kritik bir adım geldi. Danimarka, Kuzey Denizi 'nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa etmek için harekete geçti. Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje Danimarka parlamentosundaki siyasi partilerden de onay aldı.

18 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği belirtiliyor. Projede 200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada kıyıdan 80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek.

2033'TE FAALİYETE GEÇECEK