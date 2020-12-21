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Dünyada başka örneği yok! Türkiye buldu, koronavirüs tanısı için...
ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/SARS Cov2) tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi. Hasta örnekleriyle çalışmalar yakında başlıyor. ASELSAN, öncelikli olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı, ardından ihracatı hedefliyor.
Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ASELSAN Araştırma Merkezi'nde, kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle Kovid-19 tespitinde kullanacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatıldı. İşte haberin detayları...