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Dünyada başka örneği yok! Türkiye buldu, koronavirüs tanısı için...

ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/SARS Cov2) tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi. Hasta örnekleriyle çalışmalar yakında başlıyor. ASELSAN, öncelikli olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı, ardından ihracatı hedefliyor.

Dünyada başka örneği yok! Türkiye buldu, koronavirüs tanısı için... Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ASELSAN Araştırma Merkezi'nde, kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle Kovid-19 tespitinde kullanacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatıldı. İşte haberin detayları...
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