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Dünyada 325 milyon kişi hepatit B ve hepatit C ile yaşıyor

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 11:24 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 11:24

Küresel sağlık problemi haline gelen ve insanların sağlığını ciddi oranda tehdit eden hepatit virüsleri, her yıl bir milyonu aşkın kişinin çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetmesine yol açıyor.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl milyonlarca insanın kronik  karaciğer hastalıkları, kanser ya da ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına neden  olan hepatit virüslerine karşı dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla 28  Temmuz'u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul ediyor.
 
Örgüt, bu yılın temasını, anneler ve yenidoğanlar arasında Hepatit  B'yi önlemeye odaklanan "Hepatitsiz Gelecek" şeklinde belirledi.
 
Hepatitsiz bir geleceğin bütüncül çabayla elde edileceğine dikkati  çeken DSÖ, tüm ülkeleri, halk sağlığına tehdit viral hepatiti 2030'a kadar  ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya davet ediyor.
 
DSÖ, bu yıl virüsün anneden çocuğa bulaşmasının önlenmesi konusunda  yeni öneriler de yayınlayacak.
 
Dünya genelinde 325 milyon kişi Hepatit B ve Hepatit C ile yaşıyor
Hepatit virüsünün, hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV),  hepatit D (HDV) ve hepatit E (HAV) olmak üzere 5 çeşidi bulunuyor.
 
Hepatit A, daha çok hijyen koşullarının yetersiz olduğu düşük gelirli  bölgelerde öne çıkıyor.
 
Defektif bir virüs olan hepatit D ise tek başına enfeksiyon  oluşturmuyor ve üreyebilmek için hepatit B virüsüne ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle  hepatit D virüsü, sadece hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde hepatite yol  açıyor.
 
Vahşi ve evcil hayvanlarda da görülebilen hepatit E ise hamilelere  bulaştığı takdirde ölüme neden olabiliyor.
 
Hepatit virüs çeşitlerinden en çok ölüme yol açan hepatit B ve hepatit  C nedeniyle her yıl 1,3 milyon kişinin hayatını kaybediyor.
 
Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele  verdiği bugünlerde, viral hepatitler de her gün binlerce can almaya devam ediyor.
 
DSÖ, dünya genelinde 325 milyon kişinin Hepatit B ve Hepatit C ile  yaşadığı tahmininde bulunuyor.
 
Buna karşılık, hepatit B ile yaşayanların sadece yüzde 10'u, hepatit C  ile yaşayanların ise yüzde 19'u bu virüsü taşıdığını biliyor.
 
Öte yandan, örgüt, hepatit B virüsü enfeksiyonunun her yıl 900 bin  ölüme neden olduğunu ortaya koyuyor.
 
Hastalığa karşı bilinçlenme ve tedbir son derece önemli
Hepatit B ve C virüslerinin önde gelen bulaşma yolları, kontrol  edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı, kullanılmış enjektör  paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı, sağlıksız  koşullarda insan vücuduna yapılan dövme ve piercing (vücudun delinmesi), güvenli  olmayan cinsel ilişki ve anneden bebeğe doğum sırasında geçmesi şeklinde  sıralanıyor.
 
Hepatitten korunmanın en etkili yöntemlerin başında hepatit A ve  hepatit B aşısı gelirken, hepatit C virüsü için ise henüz bir aşı bulunmuyor.  Ayrıca hastalığın bulaşması konusunda bilinçlenme ve tedbir alma da son derece  önem taşıyor.
 

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