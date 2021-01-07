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Dünyada 3. olacak! Geri sayım başladı, son 7 metre...
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 7 metre kaldı. Baraj tamamlandığında, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak.
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.