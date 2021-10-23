Dünyaca ünlü rapçi Einar, sokak ortasında öldürüldü

İsveç'in en popüler rapçilerinden Einar, dün gece başkent Stockholm ’de sokak ortasında öldürüldü. Gerçek adı Nils Kurt Erik Einar Grönberg olan 19 yaşındaki rap’çi, başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu.

19 yaşındaki rapçi, 2019'da İsveç'in Spotify üzerinden en çok dinlenen sanatçısı olmuş, üç albümü müzik listelerinin tepesinde yer almış ve birçok ödüle layık görülmüştü.

Dünya çapında tanınan şarkıcının, ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliğini doğrulamazken, İsveç medyası ölen kişinin Einar olduğunu duyurdu.

Einar’ın pek çok şarkısı, uyuşturucu ve silahlar gibi suç dünyasına ait temalara sahipti. Einar’ın, 2020’de kaçırılmasında parmağı olduğu gerekçesiyle 10 ay hapis cezası alan ve temmuz ayında cezaevine giren Yasin adlı rakibiyle husumetli olduğu biliniyordu.

Einar’ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Rap’çinin ölümünün Stockholm’de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. İsveç medyasına göre, olay yerinde iki şüpheli görüldü ve Einar öldürüldüğünde yanında iki rap’çi ile birlikte müzik şirketindeydi.

KAÇIRILIP TECAVÜZE UĞRADI

NTV'nin aktardığına göre, Einar, geçen yıl nisan ayında rap’çi rakibi Yasin ve arkadaşları tarafından kaçırılıp tecavüze uğradı. Saatlerce silah tehdidi altında tutulan Einar’ın onu kaçıranlar tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

10 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde olan Yasin’in cinayetle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Einar, İsveç’te şarkıları müzik listelerinin zirvesinde yer alan, çok tanınan bir rap şarkıcısıydı. Dört albümü bulunan Einar’ın şarkıları Spotify’da da yer alıyor. şarkıcı, ülkesinde Grammy Ödülleri kadar önemli olan Grammis ödülü de kazandı.

İsveç polisi, Einar’ın ailesine ölüm haberinin verildiğini söyledi. Rap şarkıcısının annesi Lena Nilsson, İsveç’te tanınan bir oyuncu.