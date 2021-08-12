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Dünyaca ünlü oyuncu Alex Cord hayatını kaybetti

12 Ağustos 2021 Perşembe - 17:37 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 17:40

Dünyaca ünlü oyuncu Alex Cord (88), ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan evinde hayatını kaybetti.


Alex Cord'un Teksas'taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. 88 yaşındaki oyuncunun ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Ölüm haberini oyuncunun menajeri doğruladı.
 
ALEX CORD KİMDİR?
 
55 bölümlük popüler dizi Airwolf'ta Archangel lakaplı Michael Coldsmith Briggs III'ü canlandırdığı rolüyle üne kavuşan Cord, 3 Mayıs 1933 tarihinde New York'ta doğdu.
 
İtalyan bir ailenin çocuğu olan Alex Cord, çocuk felci geçirdiği için zor bir çocukluk yaşadı. Ailesiyle Wyoming'e taşındıktan sonra bir doktorun tavsiyesiyle at binerek ve terapi egzersizleriyle iyileşmeyi başardı.

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