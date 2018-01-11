Dünyaca ünlü otelde 4.5 milyon euroluk soygun

Paris’te bulunan Vendome Meydanı’ndaki Ritz Oteli’nde akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleştiği bildirildi. Maskeli kişilerin lüks otele girip ünlü mücevhercilerin ürünlerinin sergilendiği vitrinleri kırdı. Kovalamaca sonucunda polis 3 soyguncuyu yakalarken, ilk belilrmelere göre diğer iki soyguncunun 4.5 milyon Euro’dan fazla değerde mücevherle kaçtığı iddia edildi.

Kaçan soyguncular aranırken, İçişleri Bakını Gerard Collomb ve Emniyet Müdürü Michel Delpuech, müdahaleyi yapan polislerin “cesaret, profesyonel ve çevikliğini” kutladılar.

PRENSES DIANA ÖLÜME BU OTELDEN GİTMİŞTİ

2014 yılında da Ritz civarındaki kuyumcular soyulmuş, güvenlik tedbirleri arttırılmıştı. Yine de bu soygun güvenliğin ve kalabalığın yoğun olduğu saatlerde meydana geldi ve otel ile çevresinde büyük paniğe sebep oldu. Ritz, Prenses Diana’nın da ölüm yolculuğuna çıkarken kaldığı oteldi. Vendome Meydanı ise bir çok filme konu olmuştu.