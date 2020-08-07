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Dünyaca ünlü ismin lüks villasını böyle bastılar!
dünyaca ünlü YouTuber Jake Paul’un lüks villasına FBI, aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyon düzenledi. Yıldızın 7 milyon dolarlık villasına zırhlı araçla gelen FBI Swat ekipleri mülkten silah topladı.
Sosyal medya platformu YouTube’da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü fenomen Jake Paul’un ABD’nin Los Angeles kentindeki lüks evine istihbarat teşkilatı FBI operasyon düzenledi.