Dünyaca ünlü isim Demet Özdemir'i takibe aldı

'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir'in, yaşadığı aşk lardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor. 28 yaşındaki oyuncu son olarak adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı için isyan etmiş ve "Kalbim boş" demişti. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Özdemir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son alarak ise dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve Martin'i takip etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.