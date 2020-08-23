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Dünyaca ünlü isim Demet Özdemir'i takibe aldı

23 Ağustos 2020 Pazar - 17:04 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 17:04

10.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden oyuncu Demet Özdemir'i dünyaca ünlü Ricky Martin takibe aldı.


'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir'in, yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor. 28 yaşındaki oyuncu son olarak adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı için isyan etmiş ve "Kalbim boş" demişti. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Özdemir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
 
Son alarak ise dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve Martin'i takip etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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