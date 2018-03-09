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Dünya'ya çarpabilir! Kimyasal taşıyor!

09 Mart 2018 Cuma - 10:05 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 10:05

İki yıldır uzayda kontrolsüzce dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssü Çin'e ait The Tiangong-1 ile ilgili korkutucu bir tahmin geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre, Çin'in ilk prototip istasyonu, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacak.


Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli bilim insanları, Eylül 2016'dan beri Çin'in kontrolünden çıkan uzay üssü The Tiangong-1'in Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.
 
Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı öne sürüldü.
 
ESA'da görevli astronot ve bilim insanları, çarpışmanın 29 Mart ve 9 Nisan arasında bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.
 
Korkutan açıklama 20 gün sonra Dünyaya çarpabilir
 
ABD merkezli uzay araştırmaları yürüten Aerospace de çarpışmanın 3 Nisan'dan sonra olacağını öne sürdü.

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The Tiangong-1 kimyasak korkutucu
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