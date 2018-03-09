Dünya'ya çarpabilir! Kimyasal taşıyor!

İki yıldır uzayda kontrolsüzce dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssü Çin'e ait The Tiangong-1 ile ilgili korkutucu bir tahmin geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre, Çin'in ilk prototip istasyonu, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacak.

