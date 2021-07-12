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Dünya'ya 15 milyon yılda bir şehir büyüklüğünde asteroit çarpıyordu

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 17:53

Dünya'ya 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin çarptığı bildirildi.


Daily Mail'in haberine göre, ABD'de Southwest Araştırma Enstitüsü'nün  yürüttüğü araştırmada, yeni bir modelleme çalışması ile yerküre katmanı verisi,  karşılaştırmalı olarak analiz edildi.
 
Araştırma, 2,5 ila 3,5 milyar yıl önce Dünya'nın, her 15 milyon yılda  bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin "bombardımanına" uğradığını ortaya koydu.
 
Bu asteroitlerin, dinozorları yok eden asteroitten önemli ölçüde daha  büyük olduğu sonucuna varılırken, çarpmaların yarattığı kraterlerin şimdiye kadar  yok olduğu, ancak izlerine yeryüzünde küre şeklindeki camsı parçacıklarda hala  rastlanabileceği belirtildi.
 
Araştırma ekibinden fizikçi Simone Marchi, kozmik çarpmaların herkesçe  bilinmesine rağmen görmezden gelinen bir gerçek olduğuna işaret etti.
 
Kozmik çarpmaların sayısı ve şiddeti konusunda detaylı bilgiden yoksun  olunmasının, konunun görmezden gelinmesine neden olduğunu ifade eden Marchi, "Bu  enerjik olaylar muhtemelen Dünya'nın yüzeyinin ve atmosferinin gelişimini kökten  biçimde değiştirdi." değerlendirmesini yaptı.
 
Marchi, 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir Dünya'ya  çarpan bu asteoritlerin, Chicxulub Krateri gibi etki yarattığını söyledi.
 
Araştırmanın ayrıntıları Goldschmidt JeoKimya Konferansı'nda sunuldu.

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