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Dünya Türkiye'ye konuşuyor! Parmak ısırtan dev proje ses getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği ve 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli dün atıldı. Törende konuşan Erdoğan Türkiye’nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek projeyi altı yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kanal İstanbul projesi, dünya medyasında da geniş yer buldu.