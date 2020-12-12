Dünya Türk SİHA'larının peşine düştü!

Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki operasyonlarda büyük gücü olan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı almasındaki büyük aktör Türk SİHA'ların dünya ülkelerinin radarında. Ukrayna Donanması 2021 yılında Bayraktar TB-2 İHA-SİHA'larından satın alacak. Ukrayna Donanması TB-2'leri Karadeniz ve Azak Denizi'nde gözlem amaçlı kullanım için alacak. Ukrayna Hava Kuvvetleri 6 adet Bayraktar TB-2 SİHA'ya sahip.