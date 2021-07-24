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Dünya tarihinde bir ilk! Binlerce yıllık buzun içinde keşfedildi

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 18:00

Buzullar üzerinde araştırma yapan bir grup bilim insanı yaklaşık 15 bin yıllık iki buz kütlesinde 28 yeni virüs keşfetti.


The Hill'in haberine göre, bulguları Microbiome dergisinde yayınlanan  araştırma için deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin 700 yükseklikte bulunan Guliya  buz tabakasından çıkarılan buz kütleleri analiz edildi.
 
Araştırmacılar, alınan örneklerde bulunan 33 virüsten 28'inin daha  önce keşfedilmemiş olduğunu ve bu virüslerin buzda sıkışarak hayatta kaldıklarını  belirtti.
 
Buzu incelemek için bir arıtma süreci geliştiren araştırmanın  başyazarı Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar yavaş yavaş oluştu, toz ve gazların yanı  sıra pek çok virüs de bu buzda birikti. Çin'in batısındaki buzullar pek  araştırılmamış ve amacımız bu bilgiyi geçmiş ortamları anlamak için kullanmak.  Virüsler de bu ortamların bir parçası." dedi.
 
Araştırmanın yazarlarından Matthew Sullivan da bu virüslerin zorlu  ortamlarda hayata kalan virüsler olduğunu belirterek, "Bu virüsler, soğuk  ortamlarda hücreleri enfekte etmelerine yardımcı olan ayırt edici genlere sahip."  diye konuştu.
 
Sullivan, Zhong'un buzdaki mikropları ve virüsleri incelemek için  kullandığı arıtma yönteminin, bu genetik dizilerin, Mars, Ay ya da Atacama Çölü  gibi diğer aşırı buzlu ortamlarda araştırmalar yapılmasına yardımcı olabileceğini  söyledi.
 
Çalışmanın kıdemli yazarı Lonnie Thompson, daha önce yapılan iki  çalışmanın buzuldaki virüsleri tanımladığını ve bilim insanlarının "bu aşırı  ortamlardaki virüsler ve mikroplar ile gerçekte orada ne olduğu hakkında çok az  şey bildiğini" belirtti.
 
Thompson, "Bakteriler ve virüsler iklim değişikliğine nasıl tepki  veriyor? Bir buzul çağından şu anki gibi sıcak bir döneme geçtiğimizde ne olur?  Bunun belgelenmesi ve anlaşılması son derece önemli." ifadelerini kullandı.
 
Araştırma, Ohio Eyalet Üniversitesi Byrd Polar ve İklim Araştırma  Merkezi ile Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü tarafından  yürütüldü.

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