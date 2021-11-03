Dünya sosyal medyada yaşıyor! Son 1 yılda...

Dünyada 5,29 milyar insanın cep telefonu kullandığı ortaya çıkarken, internet kullanıcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 4,8 artarak 4,88 milyara ulaştığı kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları ise son 12 ayda 400 milyondan fazla artarak 4,55 milyara yükseldi.

Medya takip kurumu Ajans Press, we are social’ın “2021’de Dijital’in Durumu” raporunu inceledi. Böylelikle rapordan elde edilen veriler neticesinde dünya nüfusunun 7,89 milyara ulaştığı ortaya çıkarken, bunların 5,29 milyarının cep telefonu kullandığı saptandı. İnternet kullanıcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 4,8 artarak 4,88 milyara ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının ise son 12 ayda 400 milyondan fazla artarak 4,55 milyara yükseldiği görüldü. Bu da pandemi döneminde sosyal medyaya ilginin arttığını gösterdi. Verilere bakıldığında sosyal medyaya küreselde her gün 1 milyondan fazla yeni kullanıcı geldiği kaydedildi. Ayrıca artan küresel nüfusun 2023 yılı ortalarında 8 milyarı geçmesi beklendiği açıklandı.