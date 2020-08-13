13 Ağustos Uluslararası Solaklar Günü, sağ elini kullanan bir dünyada sol elini kullanan bireyler için tanınmış gündür. Peki, Dünya solaklar günü nedir? Left Handers Day (Dünya Solaklar Günü) ne zamandır kutlanıyor, nasıl ortaya çıkmıştır?

Nüfusun yaklaşık yüzde 10 sağ elini kullanmada zorlanıyor. Ailede birinin solak olması, çocuğun da solak olma ihtimalini güçlendiriyor. Ağırlıklı olarak sağ elini kullanan bir dünyada Dünya Solaklar günü bir farkındalık amacıyla ortaya çıkmıştır. Peki, Dünya solaklar günü nedir? Left Handers Day (Dünya Solaklar Günü) ne zaman beri kutlanıyor, nasıl ortaya çıkmıştır?

DÜNYA SOLAKLAR GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Uluslararası Solaklar Günü , sol elini kullananların benzersizliğini ve farklılıklarını ortaya koymak için her yıl kutlanan uluslararası bir gündür. Gün, 1976'da Lefthanders International, Inc.'in kurucusu Dean R. Campbell tarafından ortaya atılmıştır.

Uluslararası Solaklar Günü, ağırlıklı olarak sağ elini kullanan bir dünyada solak olmanın avantajları ve dezavantajları konusunda farkındalık yaratmak için oluşturuldu. Uluslararası bu günle solak insanların benzersizliği ve farklılıkları kutlanıyor.

Dünyada yaklaşık 708 milyon solak insanın olduğu düşünülüyor. Erkeklerin ise kadınlara göre solak olma olasılığı daha yüksektir.