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Dünya şokta! Yeni mutasyon 3 kat daha bulaşıcı

DHA/AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 19:24 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 19:24

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello'dan korkutan bir açıklama geldi. Paziello, Amazon'un bir bölgesinde rastlanan ve "Amazon mutasyonu" olarak bilinen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun 3 kat daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.


Al Jazeera'nin haberine göre, Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.
 
"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu belirten Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.
 
Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.
 
KORONAVİRÜS AMAZON MUTASYONU
 
Sao Paulo Üniversitesi profesörü İmmünolog Ester Sabino liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, ocak ayında yaptıkları çalışmada Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Manaus kentinde Kovid-19 testlerinden genomik verileri topladı.
 
Yapılan çalışma sonucunda vakaların yüzde 42'sinin Kent ve Güney Afrika mutasyonlara benzer yeni bir mutasyonun olduğunu tespit etti. Sabina, çalışma sonuçlarını hakkında yaptığı açıklamada bulunan mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
 
 

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Brezilya Amazon mutasyonu bulaşıcı
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