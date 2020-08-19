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Dünya şokta! Rus uçağı ortaya çıktı...

Dünya şokta! Rus uçağı ortaya çıktı... Rus gizli servis başkanının Belarus'un başkenti Minsk'e indiğinin ortaya çıkmasıyla, gözler bir anda Doğu Avrupa ülkesine çevrildi.
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