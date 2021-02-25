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Dünya şokta! Koronavirüsün yeni türü hızla yayılıyor

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 18:32 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 18:32

ABD'nin New York kentinde, yen tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün hızla yayıldığı bildirildi.


Yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19'un B.1.526 adlı yeni türüne ilk  olarak geçen yıl kasım ayında kentte toplanan örneklerde rastlandı.
 
Araştırmacılar, virüsün yeni türünün, aşının etkinliğini azaltabilecek  bir mutasyon olabileceğinden endişe duyuyor.
 
Mutasyona uğrayan bu virüs türünün mart sonunda ABD genelindeki en  yaygın virüs türü olması bekleniyor.
 
ABD'de Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi  verilerine göre, şimdiye kadar 28 milyondan fazla kişi virüsten etkilenirken, 505  binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.
 
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre ise 66 milyondan  fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.
 

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