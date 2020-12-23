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Dünya şokta! Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 18:57

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta corona virüsünün (koronavirüs) yeni bir varyantının daha tespit edildiğini açıkladı. Bakan Hancock iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu.


Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.
 
İngiliz Sağlık Bakanı, Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı.
 
Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı. (Hürriyet)

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