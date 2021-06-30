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Dünya şokta! Kanada'da 182 mezar daha bulundu

AA |  30 Haziran 2021 Çarşamba - 21:13 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 21:50

Kanada'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu bildirildi.


Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından  yapılan açıklamada, B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir  alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.
 
Eski bir yatılı okul olan St. Eugene Misyon Okuluna yakın alanda  radarlarla keşfedilen mezarların yaklaşık 1 metre derinliğinde olduğu bilgisi  paylaşıldı.
 
Ktunaxa Milleti şeflerinden Jason Louie, söz konusu okulun, bölgede  1912-1970 döneminde faaliyet gösterdiğini ve daha sonra golf sahası kenarındaki  okul binasının dinlenme yeri ve kumarhaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.
 
Louie, yüzlerce yerli çocuğa burada zorla eğitim verildiğini  kaydederek, "Bu tür bir olaya asla tam olarak kendini hazırlayamazsın.  Kamploops’taki 215 mezardan sonra şimdi bir de bu, gerçekten çok zor."  açıklamasında bulundu.
 
Kamloops ve Sakatchewan'daki çocuklara ait cesetler
 
Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk  defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise  okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme  gelmişti.???????
 
24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise  Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının  bulunduğu mezarlar bulunmuştu.
 

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Kanada British Columbia St. Eugene Misyon Okulu
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