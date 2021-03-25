25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 -1.38 EURO 9,4020 0.19
USD 7,9510 0.38 ALTIN 440,860 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dünya şokta! İran, İsrail'e ait gemiyi füzeyle vurdu!

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 19:30

İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarih belirtmeksizin İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu ileri sürdü.


Televizyonda yayınlanan habere göre, İsrail'e ait bir yük gemisi  Tanzanya'dan Hindistan'a gittiği sırada Umman Denizi'nde saldırıya uğradı.
 
Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, söz konusu kargo  gemisinin İran tarafından füzeyle hedef alındığı öne sürülürken, gemide hasar  meydana geldiği fakat can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
 
Haberde, geminin rotasına devam ettiği ve Hindistan'a ulaşınca hasar  tespiti yapılacağı kaydedildi.
 
İddia edilen saldırının tarihine dair bilgi verilmezken, habere  ilişkin İsrailli yetkililer henüz açıklama yapmadı.
 

ETİKETLER

İsrail İran kargo gemisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.