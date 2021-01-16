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Dünya şokta! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

İHA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 18:54

Çin'de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.
Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Çin dondurma ürün
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