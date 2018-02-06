Dünya şokta! ABD'deki çöküş Asya'ya da sıçradı

Dünyanın işlem hacmi açısından en büyük borsası olan ABD Borsası dün büyük kayıplar vererek adeta çöküş yaşadı. Yüzde 4,6 değer kaybeden New York borsasındaki düşüş haftasonundaki kayıplarla birlikte yüzde 7'yi buldu. Dünyada büyük şok etkisi yapan düşüşün ardından bir şok haber de Asya borsalarından geldi.

Dün Amerikan borsasında yaşanan sert düşüşler dünyayı sarsarken bir düşüş haber i de Asya borsalarından geldi. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi'nin rekor kayıp yaşamasının ardından Asya borsaları da güne düşüşle başladı.

Dow Jones Endeksi dün gün sonunda yüzde 4.6 düşüşle 1175 puan kayıpla kapanmıştı.

Böylece, 2008 finansal kriz sırasındaki 777 puanlık düşüş de geride bırakılmış oldu.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI: Beyaz Saray , Dow Jones Endeksi'ndeki kayıplar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisinin uzun vadedeki gidişatına odaklandığını ve ülke ekonomisinin temellerini güçlü gördüğünü açıkladı.

Göreve geldiğinden beri, Trump günbegün borsadaki yükselişi, yönetiminin başarısına kanıt olarak sunmuştu.

Ancak New York Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri, Amerikan Merkez Bankası 'nın (FED) faiz artırımına gideceğine yönelik işaretler üzerine geçen haftadan beri dalgalı bir seyir izliyordu.

Borsadaki satışlar, Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam rakamlarını açıklamasının ardından faiz artırımı beklentisiyle hız kazanmıştı.

Rakamlara göre, ABD ekonomisinde Ocak ayında 200 bin istihdam yaratıldı.

Veriler, ücretlerde beklenenden fazla artış olduğunu da ortaya koydu.

Maaşların yükselmesi halinde insanların daha fazla tüketmesi ve bunun da enflasyonu yükseltmesi öngörülüyor.

Bunu kontrol altında tutabilmek içinse, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gitmesi gerekecek.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Ekonomi Yazarı Uğur Gürses ABD borsasındaki düşüşü şöyle değerlendirdi:

Şurası kesin; bu sert düşüş 2008-2009 ya da 2011’deki krizler sırasında olduğu sistemik kaygılarla yapılan bir satış netliğinde değil. Tavana değen fiyatlara bağlı olarak pozisyon değiştirme, kazancı likit hale dönüştürme, psikolojik faktörlere bağlı olarak “ön alma” nitelikli görünüyor. Ama tüm piyasalara yansıyor, daha da yansıyacak.

Uluslararası mali piyasalar bu düşüşle çalkalanacak, “sular bulanacak” ve sonunda yeniden yeni bir denge noktasına gelinecek. Ama şurası muhakkak; risk alma iştahı “büyük sopa yemiş” halde. Bundan yüksek getirili piyasalar, gelişen piyasalar da nasibini alacak.

"DÜZELTME İHTİYACINDAN KAYNAKLI"

Bazı uzmanlar ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin düzeltme ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.