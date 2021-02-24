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Dünya şokta! ABD'de koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 23:09 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 23:09

ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.


California San Francisco Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı  yeni bir araştırmada, Kovid-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici  yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.
 
Söz konusu araştırma ekibinin, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'ta eyaletin  44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu  Kovid-19’un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada, "B.1.427/B.1.429"  veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez  ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine  dikkat çekildi.
 
 Araştırmanın yazarlarından California San Francisco Üniversitesi  Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, Fox Haber’e yaptığı açıklamada,  bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek "Ancak şu an panik yapmıyorum.  Bunu daha fazla araştırmalıyız." ifadelerini  kullandı.
 
San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam  eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi.
 
Kovid-19 bilgilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine  göre, California, 3 milyon 543 binden fazla vaka, 50 bine yaklaşan can kaybı ile  ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.
 

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