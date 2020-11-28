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Dünya, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakın

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:01

Dünya'nın Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sanılandan 2000 ışık yılı daha yakın olduğu bildirildi.


CNN'in haberine göre, Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevinde görevli  bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin yeni bir haritasını yayımladı.
 
Yeni harita, galaksinin merkezindeki kara deliğin Dünya'ya uzaklığının  25 bin 800 ışık yılı olduğunu gösterdi.
 
Uluslararası Astronomi Birliği, 1985'te bu mesafeyi 27 bin 700 ışık  yılı olarak kabul etmişti.
 
Haritaya göre, Güneş Sistemi, galaktik merkezin çevresinde dönerken  saniyede 227 kilometre yol alıyor. Güneş Sistemi'nin dönüş hızı, saniyede 220  kilometre olarak benimsenmişti.
 
Yeni haritanın, Japon radyo astronomi projesi VERA'nın 15 yıllık  gözlemleri çerçevesinde hazırlandığı ifade edildi.
 
Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan Sagittarius A* kara  deliğinin kütlesinin, Güneş'inkinden 4,2 milyon kat fazla olduğu belirtiliyor.
 

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