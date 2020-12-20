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Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçiren haberler! Yeni mutasyon paniği!
Wuhan'dan dünyaya yayılan ve neredeyse 77 milyon kişiye bulaşan virüsle ilgili dünyanın dört bir yanından haberler gelmeye devam ediyor. Yeni koronavirüs mutasyonu Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçirdi. DSÖ tarafından yakından takip edilen mutasyonla ilgili yeni bilgiler gelirken, yetkiler uyarı üstüne uyarı yapıyor.
Yaklaşık 77 milyon kişiye bulaşan ve 1 milyon 692 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yeni haberler gelirken, virüsün mutasyona uğrayıp daha hızlı yayılmaya başladığı açıklaması büyük korku yarattı.
Yaklaşık 77 milyon kişiye bulaşan ve 1 milyon 692 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yeni haberler gelirken, virüsün mutasyona uğrayıp daha hızlı yayılmaya başladığı açıklaması büyük korku yarattı.