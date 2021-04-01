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Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika Türkiye açıklaması!

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 20:06 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 20:06

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.


Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık  olağan basın toplantısının ikincisinde konuştu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davet edildiği toplantıda  Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78  ülkeye 35 milyon doz yeni tip koronavürüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini  aktardı.
 
Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen  ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.
 
27 Aralık'ta, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları  bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon  doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu  konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.
 
Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin  adım atacağını umduğunu" kaydetti.
 
Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin  2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı"  olduğunu vurguladı.
 
Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından  dolayı Türkçe teşekkür etti.
 
Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları  Yılı" ilan etmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü Ghebreyesus Uluslararası Sağlık Çalışanları
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