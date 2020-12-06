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Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika Türkiye açıklaması!

AA |  06 Aralık 2020 Pazar - 21:37 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 21:37

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, bir haber sitesinde dünyadaki ve Türkiye'deki son Kovid-19 durumu hakkında yapılan röportajın bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığını bildirdi.


DSÖ Türkiye Ofisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,  DSÖ Türkiye tarafından 4 Aralık Cuma günü DW Türkçe ile dünyadaki ve Türkiye'deki  son Kovid-19 durumu hakkında bir röportaj yapıldığı aktarıldı.
 
Yazının bugün DW Türkçe tarafından yayınlandığı belirtilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:
 
"Medyaya profesyonellikleri ve medyanın toplum farkındalığını  artırmadaki savunuculuk rolü için teşekkür ederiz. Ancak maalesef bazı medya  kuruluşlarının DW Türkçe röportajında yaptığımız bazı açıklamaları yanlış  yorumladıklarını fark ettik. Açık ve tutarlı iletişim, toplumun yararına yönelik  olması ve tüm paydaşlar tarafından kanıta dayalı politika geliştirme ve karar  alma için son derece önemlidir. DW Türkçe ile yaptığımız röportajın bir kısmını  tekrar açıklık getirmek adına paylaşıyoruz.
 
1. Kovid-19'a ilişkin güncel durumu değerlendirebilir misiniz?
 
Dünya genelinde durum, oldukça endişelendirici. Çünkü vakalar artıyor  ve kışın gelmesi, insanların daha çok kapalı alanlarda vakit geçirmesiyle daha da  artacak. Maske kullanımı ve diğer fiziksel mesafe tedbirleri sayesinde Türkiye'de  durum, Avrupa ülkelerindeki ya da ABD'deki kadar kötü değil. Mesela dün bir  alışveriş merkezine girerken kontrol yaptılar ve HES kodu olmadan kimseyi içeri  almadılar. Aşıların gelişi yakın görünse de maske kullanmaya, sosyal mesafeyi  korumaya, kişisel hijyene ve hastayken evde kalmaya devam etmemiz gerekecek.  Dediğin gibi, Türkiye'de durum, Avrupa veya dünyanın geri kalanındaki gibi kötü  olmasa da yayılmanın azaltılması için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor, hem  halkın hem de yetkililerin. Aksi takdirde, ABD'de olduğu gibi sağlık sistemini  zora sokma ihtimalimiz var. Pandeminin kontrol altına alınması için herkesin  üstüne düşen rolü oynaması gerekiyor.
 
2. Bildiğiniz gibi Türkiye'de geçen haftaya kadar Kovid-19  pozitifleri, vaka ve hasta olarak ikiye ayrılıyordu. Bugün, Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca 6 bin yeni hasta olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı günde  yaklaşık 30 bin Kovid-19 pozitif vakası olduğunu bildiriyor. Bu doğru bir  yaklaşım mıydı sizce? Hangisi yaklaşım daha doğru?
 
Sayın Bakan Koca, halkla paylaşılmayan hiçbir şeyin dışarıyla da  paylaşılmadığını belirtmişti. Yani, o dönemdeki sayılar bilinmiyordu. Ama, şu  anki uygulama doğru olan uygulamadır. DSÖ, tüm üye devletlerden semptomatik veya  asemptomatik, tüm pozitif vakaları bildirmesini istiyor. ABD Hastalık Önleme ve  Kontrol Merkezi, 8 pozitif vakadan yalnızca birinin belirti gösterdiğini, diğer  vakaların gözden kaçtığını ve bu yüzden enfeksiyonun sessiz sedasız yayıldığını  bildirdi. Türkiye'de en azından asemptomatik vakalar da biliniyor ve izolasyona  ve karantinaya alınıyor. Yani, asemptomatik vakaların da bir kısmı tespit  edilerek yayılma azaltılıyor. Başka ülkelerin bunu yapmaması halinde yayılma,  diğer ülkelerde devam edecek.
 
3. Uzmanlar, Türkiye'nin vaka sayıları konusunda şeffaf olmadığını  belirtiyor. Türkiye'nin Kovid-19 yönetimi konusunda sizin fikriniz nedir? DSÖ ve  Türkiye arasındaki iletişim nasıl ve DSÖ, Türkiye'deki gerçek tablodan haberdar  mıydı?
 
Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor.  Şimdi, diğer ülkelere kıyasla iyi durumdayız. Ama azaltım tedbirlerine  bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Sağlık çalışanları, bizim kahramanlarımız. Yatak ve  hastane kapasiteleri artırıldı ama insan kaynağı kapasitesinin önemli ölçüde  artırılması, aylar yıllar alıyor. Kahraman sağlık çalışanlarımız için herkesin  sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Türkiye ve Sağlık Bakanlığı ile çok güçlü  bir ilişkimiz var. Bölge Direktörümüzün son 6 ay içerisinde Türkiye'yi iki kere  ziyaret etmiş olması, iki kurum arasındaki ikili ilişkilerin ne kadar güçlü  olduğunu gösteriyor.
 
4. Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin aşısından sipariş verdiğini söyledi  ama sağlık uzmanları, bu aşının güvenilirliği konusunda endişeli. DSÖ, bu  güvenilirliği teyit edebiliyor mu?
 
DSÖ'nün bir aşıyı, tedaviyi veya tanıyı teyit etme gibi bir görevi  bulunmuyor. Bizim görevimiz, kanıtları paylaşmak ve rehberlik sunmak. Her ülkenin  bağımsız bir düzenleyici kuruluşu var. Aşıların onaylanması veya onaylanmaması,  özellikle de acil durumlarda, bu kuruluşların takdirine kalmış. Kovid-19  pandemisi nedeniyle birçok ülkedeki düzenleyici kuruluş, aşı, tedavi ve testlere  acil kullanım izni verdi. DSÖ COVAX kapsamındaki aşı üreticileri, verileri hem  DSÖ hem de başkalarıyla paylaşıyor. Çin aşısı için ikinci faz verilerini aldık  ama üçüncü faz verilerini henüz almadık. Bununla birlikte, Çin aşısında uzun  yıllardır kullanımda olan ve güvenilir bir yöntem olan PH inaktif virüs  yönteminden yararlanılıyor.
 
5. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı?
 
Aşıların kullanımı yakın olsa da herkesin aşıya erişmesi, aylar  sürebilir. Ayrıca, aşı tek başına hayat kurtarmaz, aşılama hayat kurtarır.  Türkiye de aşı dağıtım ve tahsis planını hazırlamış ve DSÖ rehberi doğrultusunda  öncelik verilecek nüfus gruplarını belirlemiştir. Ama yine de herkesin aşılanması  aylar sürecek. Maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, el hijyeninin  sağlanması ve hastayken evde kalınması konusunda birlikte çalışmalı ve aşının  nüfus genelinde kabul görmesi için gereken mesajı yaymalıyız."

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Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Kovid-19
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