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Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika Çin aşısı kararı

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 18:37 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 18:37

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.


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Dünya Sağlık Örgütü Çin Sinopharm
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