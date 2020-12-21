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Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş mutasyon açıklaması!

21 Aralık 2020 Pazartesi - 19:41 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 20:40

DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros  Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün  "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi. 
 
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video  konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Son birkaç günde  İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüsün türlerine ilişkin  haberler var. Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve bekleniyordu." dedi.
 
İngiltere'nin bu türün daha kolay bulaştığını bildirdiğini aktaran  Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme  neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.
 
Ghebreyesus, "genetik değişikliklerin virüsün davranışlarını nasıl  etkilediğini" anlamak için bilim insanlarıyla çalışıldığını belirterek "Sonuç  olarak, tüm SARS-COV-2 virüslerinin bulaşıcılığını olabildiğince çabuk  bastırmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.
 
Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin  altını çizen Ghebreyesus, "Hükümetlerin ve insanların şu anda (virüsün)  yayılmasını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almalarının ne kadar önemli  olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.
 
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise  bir soru üzerine, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün  aşıları etkilemediğini belirtti." ifadesini kullandı.
 
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun  tespit edilmesinin ardından Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı,  ülkede keşfedilen türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere  Sağlık Bakanı Matt Hancock da bu Kovid-19 türünün kontrolden çıktığını  açıklamıştı.
 
Kovid-19'un bu türünün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve  Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ile  uçuşları durdurmuştu.

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