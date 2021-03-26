Dünya saati etkinliği nedir? WWF Dünya saati etkinliği ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Dünya saati etkinliği kapsamında yarın dünya 60 dakikalığına kararacak. İklim krizine dikkat çekmek için her yıl yeni bir mesajı dünyaya duyuran Dünya Doğayı Koruma Vakfı, bu yılki etkinliğin detaylarını paylaştı. 27 Mart'ta milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleştirilecek küresel etkinlikte mesaj 'değişim çağrısı' olacak. 1 saatliğine ışıkların kapatılacağı ve dünyanın sesinin dinleneceği etkinliğin saati de duyuruldu. Peki, Dünya saati etkinliği nedir?Dünya saati etkinliği detayları…

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2007'den bu yana iklim krizine dikkati çekmek için dünya genelinde düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, 27 Mart'ta ışıklar bir saatliğine kapatılacak. WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek. Dünya saati etkinliği nedir? Dünya saati etkinliği ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Dünya saati etkinliği nedir?

Çevre sorunlarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından küresel düzeyde Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği denir. Dünyada yüzlerce kentte milyonlarca insan ve anıtsal yapı iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını 1 saatliğine kapatıyor.

Dünya saati etkinliği ne zaman?

Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında 1 saat boyunca birçok önemli yapı ve mekânda ışıklar sönecek.

Dünya Saati uygulaması, geçen senelerde olduğu gibi farklı grup etkinlikleriyle de destekleniyor. Etkinlik düzenlemek isteyen katılımcılar www.dunyasaati.org adresine girerek etkinliğini haritada işaretleyebilecek, aynı şehirde dünya için harekete geçmek isteyen kişilerin bir araya gelmesini sağlayacak.