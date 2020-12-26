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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden aşı fetvası

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 21:52 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 21:52

Dünya Müslüman Alimler Birliği, uzman doktorların onayından geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.


Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin  el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı konusunda doktorlara  güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.
 
Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla  ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının  belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden  sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da  kabul görür." ifadesini kullandı.
 
Hazreti Peygamber'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık  vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu  yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli  tarafından verilebileceğini kaydetti.
 
Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve  tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil,  faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.
 

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Dünya Müslüman Alimler Birliği koronavirüs fetva
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