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Dünya merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı

AA |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 21:06 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 22:00

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının  ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği  ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.
 
Fed’den yapılan açıklamada, bankanın 2021 yılına ilişkin mart ayındaki  enflasyon beklentisini bir puan artırarak yüzde 3,4’e yükselttiği belirtilerek  enflasyonda yukarı yönlü baskıların "geçici" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada, ABD’nin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)  beklentisi de yüzde 6,5’ten yüzde 7 seviyesine yükseltilirken, işsizlik öngörüsü  ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit bırakıldı.
 
Faiz artışında ilk adımlar 2023’te gelebilir
 
FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te  başlayabileceğine işaret edildi.
 
Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz  artışının beklenmediğini belirtmişti.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerin  de yer aldığı açıklamada, "Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve  ekonomik zorluklara neden oldu." ifadesine yer verildi.
 
Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve  istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan  bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği  kaydedildi.
 
Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen  açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için "dikkate değer ilerlemenin"  bekleneceği sözünü yineledi.
 

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ABD Merkez Bankası fed faiz
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