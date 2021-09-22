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Dünya merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 21:03 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 22:26

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy  birliğiyle alındığı belirtildi.
 
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam  ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen  açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici  duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.
 
 Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25  arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
 
Bankanın, geçen sene aralık ayından başlayarak her ay hazine  tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet  alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımı yaptığı  kaydedilen açıklamada, bu durumun maksimum istihdam ve fiyat istikrarı  hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği  vurgulandı.
 
 Açıklamada, o zamandan bu yana ekonominin söz konusu hedefler yönünde  gelişme kaydettiği de vurgulanarak, " Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi  devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar  verebilir." ifadeleri kullanıldı.
 
Komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya  çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı  bildirilen açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği  belirtilerek, "Ekonominin gidişatı salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor.  Aşılarla ilgili ilerleme, halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini  azaltmaya devam edecek, ancak ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamda, varlık alımının piyasa işleyişinin düzenli ve finansal  koşulların destekleyici olmasına yardımcı olduğuna işaret edilerek, böylece hane  halkı ve işletmelere kredi akışının desteklendiği bildirildi.
 
Enflasyon tahmini 2021 için yüzde 4,2'ye yükseldi
 
Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme tahminlerini  düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin  tahminlerini artırdı.
 
Fed, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7'den  yüzde 5,9'a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkardı.
 
Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde  0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi. Uzun dönem  ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'ta sabit kaldı.
 
ABD ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 3,3'ten  yüzde 3,8'e, 2023 tahmini ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkartıldı.
 
ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 oldu.
 
 İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha  önce ülkede bu yıl yüzde 4,5 olması öngörülen işsizlik oranının yüzde 4,8 olacağı  tahmin edildi.
 
Beklentilerdeki revizyonlar haziranda başlamıştı
 
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yıllık bazda yüzde 5  artmasıyla Fed'in para politikasında değişikliğe gideceği süreç başladı. 16  Haziran'daki toplantıda Fed, enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü  revizyonlar ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında  tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesini yaptı.
 
Bu toplantıda 2023'teki politika faizi medyan beklentisi yüzde 0,1'den  yüzde 0,6'ya çıkarken, 2021 enflasyon beklentileri de yüzde 2,4'ten yüzde 3,4'e  yükselmişti.
 
Fed yetkilileri 16 Haziran'dan sonra varlık alımlarının azaltılmasına  ilişkin sözle yönlendirmelere başlarken, bu sürecin oldukça şeffaf bir şekilde  bilgilendirme yapılmaya çalışılacağı kaydedildi.
 
Temmuz toplantısında Powell'ın tonu kısmen güvercinleşse de, ağustosta  açıklanan tutanaklarda üyelerin yıl sonundan önce varlık alımlarını azaltmanın  uygun olduğunu düşündükleri görüldü.
 
Powell, ise aynı hafta düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikaları  Sempozyumu'nda bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun  olabileceği görüşünde olduğunu ifade etti.
 
Fed, politika faizindeki son değişikliği 15 Mart 2020'deki toplantıda  100 baz puan indirimle gerçekleştirmişti.
 

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