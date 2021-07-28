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Dünya merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 21:09 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 21:09

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.


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ABD ABD Merkez Bankası FED
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