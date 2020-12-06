Dünya merakla aşıyı bekliyor! Ve tarih belli oldu

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek salı İngiltere tarihinin en geniş aşı uygulamasına başlanacağı belirtildi.

Ülkede, 50 farklı aşı merkezine dağıtılan aşıların, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) 2 Aralık'ta yayımladığı öncelikler listesinde belirtildiği gibi ilk olarak bakımevinde kalanlar, bakımevi ve sağlık çalışanları ile 80 yaşın üstündekilere 8 Aralık'tan itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, 8 Aralık'ta başlayacak aşılama programının "tarihi bir an" olduğunu belirterek, "Herkesi bu salgını bastırmak için üzerine düşeni yapmaya ve bu çok önemli çalışmayı gerçekleştirirken Ulusal Sağlık Servisini (NHS) korumak için yerel kısıtlamaları takip etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

BBC'ye açıklamada bulunan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) yöneticisi Dr. June Raine ise insanlara bu aşıya güven duymaları çağrısında bulundu.

Raine, MHRA'nın aşılar yapılmaya başlandıktan sonra da güvenlik sorunlarını dikkatlice takip edeceğine ve işlerinin hala bitmediğine dikkati çekti.

İNGİLTERE, PFİZER-BİONTECH AŞISININ KULLANIMINA İLK ONAY VEREN ÜLKE OLMUŞTU

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı. Buna göre, Aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.