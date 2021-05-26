Dünya merak ediyor! Trump'tan bomba UFO açıklaması

ABD'nin eski başkanı Trump, "Ben öyle pek inanan biri değilim ama bazı insanlar inanıyor. Bu yüzden onların hayallerine veya korkularına zarar vermek istemem" dedi.

Dan Bongino'nun yeni radyo programına verdiği bir röportajda Donald Trump'a bu olaylara dair yakında yayımlanacak raporun ışığında UFO'ların varlığına dair soru soruldu.

Muhafazakar sunucu Bongino, eskiden Rush Limbaugh'a ait olan saatlerde yayımlanan programının ilk bölümünde, eski başkana tanımlanamayan uçan nesneler hakkında yönetimin halka söylemediği bir şey olup olmadığını sordu.

Trump şöyle cevap verdi:

"Ben gördüğüne inanan birisiyim ama dışarıda bununla ilgilenen bir sürü insan var. Bu soruyla sık sık karşılaşıyorum: 'Doğru mu, efendim?'

"Ben öyle pek inanan biri değilim ama bazı insanlar inanıyor. Bu yüzden onların hayallerine veya korkularına zarar vermek istemem. Hayalden ziyade korku olabilir bunlar."

Pentagon haziranda Kongre'ye Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü tarafından hazırlanan bir rapor sunmayı planlıyor.

ABD'nin hem doğu hem de batı kıyılarında havada hızla hareket eden nesnelere ait askeri görüntülerin yayımlanmasından bu yana son yıllarda bu olaylara daha çok itimat ediliyor.

Senato İstihbarat Komitesi'ndeki en kıdemli Cumhuriyetçi olan Florida Senatörü Marco Rubio, görülme olaylarına dair daha çok soruşturma yapılması yönündeki kampanyaya önderlik ediyor.

Trump'a UFO'lar hakkında ilk kez soru sorulmadı.

Ekim 2020'de Fox Business sunucusu Maria Bartiromo dönemin başkanına Savunma Bakanlığı'nın neden bir UFO görev gücü kurduğunu ve bunun yönetimin UFO'ların varlığını tanıdığı anlamına gelip gelmediğini sormuştu.

Trump "Pekala, bunu kontrol etmem gerekecek" diye cevaplamıştı.

"Demek istediğim, bunu duydum. Bunu iki gün önce duydum. O yüzden bunu kontrol edeceğim. Bununla iyi, sağlam bir şekilde ilgileneceğim."

Trump daha sonra ABD ordusunun gücü hakkında konuşmaya başlamış ve yönetimin ister bu dünyadan ister başka bir dünyadan olsun ortaya çıkan her tehdide yanıt verebilecek kapasitede olduğunu düşündüğünü ima etmişti.

Eski başkan Barack Obama , geçenlerde James Corden'a verdiği bir röportajda, yönetimi sırasında bu olaylarla ilgili son videolar kamuoyuyla paylaşıldığında dünya dışı meselelerle ilgili sorular sorduğunu söyledi.

"Göreve başladığımda bir yerlerde uzaylı örnekleriyle bir uzay gemisi sakladığımız bir laboratuvar var mı diye sordum. Biraz araştırdılar ve cevap hayırdı. Ama doğru olan şey, ve bu noktada ciddiyim aslında, gökyüzündeki tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz nesnelerin kayıtları ve görüntüleri var."

Obama "Nasıl hareket ettiklerini, uçuş güzergahlarını açıklayamıyoruz. Kolayca açıklanabilecek bir şablona sahip değiller" diye ekledi.

Bu olayları inceleyen başka eski başkanlar da oldu. Bill Clinton , New Mexico eyaletine bağlı Roswell'de yaşanan meşhur olaya dair tüm dosyaları gözden geçirtmiş fakat kamuoyuyla paylaşacak bir şey bulamamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe