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Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 17:40 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaptı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır  Caparov, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev,  Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan  Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere  teşekkür etti.
 
Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de resmi Twitter  hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama  mesajı yayımladı.
 
Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin ve Ukrayna'nın egemenliği  ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük  memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX.  Toplantısını bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü Dünya liderleri
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