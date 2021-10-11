Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri! Dünya Kız Çocukları günü ne zaman ilan edildi?

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman, 11 Ekim ne günü? 2012 yılından bu yana kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, bu yıl da çeşitli konferans ve etkinliklerle kutlanacak. Kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kutlanmaya başlayan Kız Çocukları Günü eşitsizliği gidermeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili diğer ayrıntılar ve Kız Çocukları Günü mesajları…

Dünya Kız Çocukları Günü, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye, Kanada ve Peru aracılığıyla yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilan edildi. Cinsiyetlerinden ötürü kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalığın artması için her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte Kız Çocukları günü detayları ve 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları…

Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim'de dünya çapında kutlanıyor!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2012 yılında 11 Ekim tarihi olarak ilan edilmiştir. Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmları için çalışıyoruz...

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli...

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.