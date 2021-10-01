Dünya Kahve Günü ne zaman ve nasıl başladı? Dünya Kahve Günü indirimleri ve kampanyaları var mı?

Dünya Kahve Günü 1983 yılında Japonya Kahve Birliği’nin öncülüğünde kutlanmaya başlandı. 2005 yılında Amerika’da resmi gün haline gelen Kahve Günü 78 ülkede her yıl çeşitli etkinlerle kutlanıyor. Peki, Dünya Kahve Günü nasıl başladı?

ICO 1 Ekim'in ise Dünya Kahve Günü olarak kabul edilmesine karar verdi. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle “Kahve Günü” olarak kutluyor. İşte Dünya Kahve Dünyası günü hakkında merak edilenler…

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kahve Günü 29 Ekim'de ilk kez Japonya'da kutlanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiştir.

Kahve günü kutlamaları markalara göre değişiklik gösterebilir. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

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