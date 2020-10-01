Dünya kahve günü ne zaman çıktı, neden kutlanıyor? 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedir?

1 Ekim Dünya Kahve Günü nedir, neden kutlanıyor? 1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, her yıl 78 ülkede 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Sonbaharın sembollerinden biri olan kahve kullanımı ise her yıl artıyor. Peki, Dünya Kahve günü nedir, ne zaman çıktı? İşte 1 Eylül Dünya Kahve günü hakkında merak edilenler…

Kahve tutkunlarının merakla beklediği 1 Ekim Dünya Kahve Günü geldi, çattı. Dünya Kahve Günü nedeniyle her yıl dünyanın pek çok ülkesinde firmalar etkinlikler kampanyalar düzenlerken, bu günü yeni öğrenenler arama motorlarına yönelerek, 1 Ekim Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Kahve Günü nedir? sorularına yanıt arıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, resmi olarak ilk kez Amerika'da 2015 yılında yapıldı. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı, 1997'de kutlandı. Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştü.

Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak