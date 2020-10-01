Dünya Kahve Günü kutlama mesajları! Facebook, Twitter, Instagram için 1 Ekim Dünya Kahve günü mesajlarI ve sözleri…

1 Ekim Dünya Kahve Günü araştırılmaya devam ediyor. Güne özel firmalar etkinlikler ve kahve kampanyaları düzelerken, kahve severler güne özel kahve ile ilgili sözleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Facebook, Twitter ve Instagram’a özel Dünya Kahve Günü ile ilgili sözler…

1 Ekim Dünya Kahve Günü geldi. Dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan Uluslararası Kahve Günü, resmi olarak ilk kez Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kabul edil ve Milano'da 2015 yılından beri kutlanmaya başlandı. Dünya Kahve Günü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden kahve gününe özel mesajlar yayınlanıyor. Biz de 1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajlarını derledik. İşte 1 Ekim Dünya Kahve günü mesajları ve sözleri…

DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

"Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum." (T. S. Eliot)

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. Isıtır insanın içini.

Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.

Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)

Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)

Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve...

"Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve." (Hanifi Kara)

Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)