Dünya İnsan Hakları günü nedir? Dünya İnsan Hakları günü sözleri ve kutlama mesajları…

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık, 1948'den beri Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’de ne olduğu bugünün ortaya çıkışının detayları merak ediliyor. Dünya insan hakları günü nedir? Dünya İnsan Hakları günü tarihi, sözleri ve kutlama mesajları…

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Türkiye'de ve tüm dünyada kutlanan önemli günlerden biridir. İnsan haklarının önemine vurgu yapılan, adaletsizliklere yönelik farkındalık kazandırılan 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün bu yıl ki teması ‘’DAHA İYİ İYİLEŞ–İNSAN HAKLARINA SAHİP ÇIK’’ olarak belirlendi. 72 yıl önce daha adil, daha özgür bir dünya idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edildiği Dünya insan hakları günü nasıl ortaya çıktı? Dünya İnsan Hakları günü sözleri ve kutlama mesajları…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki tüm devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve genişletilmesi konusunda birleşti.

Bu hedef doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de bir İnsan Hakları Bildirisi hazırlandı. Bu bildiri 10 Aralık 1948'de BM Genel Kurulunun Paris'te yapılan oturumunda Birlemiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi olarak kabul edildi.

Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı.

Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE KUTLAMA MESAJLARI…

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

-İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

-Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

-İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

-İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

-Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

-Kişisel hürriyetler kutsaldır. Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

-İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

-Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

-Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

-İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

-Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

-Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

-Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

-Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

-Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

-Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

-İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

-Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

-Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

-İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

-İnsan köle doğmaz, köle yapılır

-Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

-İnsan, insanın efendisi olamaz.

-Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

-Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

-Kişisel hürriyetler kutsaldır.